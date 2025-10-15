ÀµÄ¾¡¢¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£°ËÅì½ãÌé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Àè¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¥­¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£32ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·¡¢°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¡£2025Ç¯10·î14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡££±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã