¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò£³¡Ý£²¤ÈÇË¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤«¤éÏ³¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëµ­¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·ÇÔËÌ¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿ÆüËÜ¡££²Ê¬11ÇÔ¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç£±¾¡¤â¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤¿¡£