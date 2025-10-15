¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀÃÆ¢ªÅê¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º1²óÀï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¹ë²÷ÃÆ¤È¡¢Åê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢0-0¤ÎÆ±