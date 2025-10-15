¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë­¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÌöÆ°¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ØÁêËÀ¡Ù25¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÊÌPR±ÇÁü½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é±¦µþ¤¬¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê