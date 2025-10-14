¡Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ÊCONVERSE¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¡ÊPENDLETON¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º¡ÖALL STAR AGED HI / PENDLETON¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£10·î15Æü¤«¤éWhite atelier BY CONVERSE¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¡ÖALL STAR AGED¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ü¡¼¥É¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã