¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÀß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTHESECOND¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¡£ËÁÆ¬¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤Ã¤Æ¤µ¡¢²¶¤éÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤°¤é¤¤¤À¤è¤Í¡×¤ÈÄ¹¤¤·ÝÎò¤ÎÃæ¤Ç½é¶¦±é¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÁêÊý¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤â¡Ö¤½¤¦