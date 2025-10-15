µð¿Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤¬14Æü¡¢°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤ÏÃÞÍÛ³Ø±à¹â¡¢ÆüËÜÂç¡¢Honda¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï173°ÂÂÇ¤ÇÆ±Î½¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤ÎFA(¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È)°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹­Åç¤Ø°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ïµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£Æ±Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢