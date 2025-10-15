óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¸ø³«½è·º¡×¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤´¤Ã¤³?!ww¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2ÏÃ¤Ë¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤â½Ð±é¡ªËÜºî¤Ï¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é