¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬10·î14Æü¤ËÊó¤¸¤¿µ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¿·Ê¹³Æ»æ¤ÎÏÀÉ¾¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÈÌ©²ñ¤·¤¿¹â»ÔÁíºÛ¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ÌÌÚ»á¤È¤ÎÌ©²ñ¡×¡ÖÇëÀ¸ÅÄ»á¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ôµ¯ÍÑ¡×¡ÖËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Î¸øÌÀ·ù¤¤¡×¤Ê¤É¤¬Î¥Ã¦¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡Ö¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥­Ìò