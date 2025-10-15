³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¤¬ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç°ì»þ1¥æ¡¼¥í¡á177±ßÂæ¤òÉÕ¤±¡¢1999Ç¯¤Î¥æ¡¼¥íÃÂÀ¸°ÊÍè¤Î»Ë¾åºÇ°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÀ¯ºö¤ò·Ù²ü¤·¤¿±ßÇä¤ê¡¢¤ª¤è¤Ó²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥æ¡¼¥íÇã¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¡×¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æü¶äÃ»´Ñ¡Ê9·îÄ´ºº¡¢Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥æ¡¼¥í±ß¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï159.81±ß¤È¡¢Â­¸µ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý