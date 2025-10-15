ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤¬À®Î©¤·¡¢¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©15Æü¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ»°ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÀª¤Ïº®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡ÖÆüËÜ¤Î¼¡¤Î¼óÁê¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¾®·ªÀô¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢£º¬¶¯¤¤¡Ö·ë¶É¡¢¹â»Ô»á¡×¤ÎÀ¼¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ï21Æü¤Î¸«ÄÌ¤·¶ÌÌÚ»á¤òÃæ¿´¤Ë