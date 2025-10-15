¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¤ÊÆüÅÄµÀ±à¿Í·Á¤ò¾è¤»¤Æ¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³ËÈ¡Ê¤ä¤Þ¤Ü¤³¡Ë¤¬¡¢ÆüÅÄ¤Î³¹¤ò½ä¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆüÅÄµÀ±àº×¡×¤Î±È»³¡Ê¤Ò¤­¤ä¤Þ¡Ë¹Ô»ö¡£Ìó300Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿ÆüÅÄµÀ±à»³ËÈ¿¶¶½²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¸åÆ£Ì­É×¤µ¤ó¤¬¡¢13Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£103ºÐ¡£1992Ç¯¤Î½¢Ç¤¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÆüÅÄµÀ±à¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡ËºÇ½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯7·î¡¢ÆüÅÄ»Ù¶É¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÆüÅÄµÀ±àº×¤À