4´üÌ³¤á¤¿¸½¿¦¤¬Î©¸õÊä¤»¤º¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸òÂå¤¹¤ëÄ¹ºê¸©Ê¿¸Í»ÔÄ¹Áª¡£19Æü¤ÎÅê³«É¼¤òÁ°¤Ë¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤Î²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£À¯¼£¤Î´Ø¿´¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¾¾ÈøÍ­»Ì»á49ºÐÌµ½êÂ°¿·¿ÍÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡£¥À¥ßÀ¼¤È·ã¤·¤¤¼ê¤Ö¤ê¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤Ï¹ñÌ±Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¡×¤È³åÇË¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£Àã¹ñ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¶ìÏ«¤«¤éÎóÅç²þÂ¤¤ò¾§¤¨¤¿¤½¤Î¿Í¤ÏÅÄÃæ³Ñ±É¡£¡ÖÊ¿¸Í¤Ï¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËºÇÀ¾Ã¼¡£¸òÄÌ¼êÃÊ¤â¸·¤·