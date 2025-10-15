º´²ì¸©Æâ19¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Öº´²ìÈ¯¡ª¸µµ¤¤¬¹­¤¬¤ë¹çÆ±¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬18Æü¡¢JRº´²ì±ØÁ°¤Î¸òÎ®¹­¾ì¤È¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤µ¤¬°Ý¿·¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£º´²ì¶¦±É¶ä¹Ô¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÈJR¶å½£¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÄ»À´»Ô¡Ë¤Î3¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç´ë²è¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±ØÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿ÅªÂç±«¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô»Ù±ç