º´²ì¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢¸©¿¦°÷µëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·îµë¤òÊ¿¶Ñ1Ëü1005±ß¡Ê3¡¦07¡ó¡Ë¡¢´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤ò0¡¦05¥«·îÊ¬°ú¤­¾å¤²¤ë¤è¤¦»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤é¤Ë´«¹ð¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²´«¹ð¤Ï¤¤¤º¤ì¤â4Ç¯Ï¢Â³¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÌ±´Ö»ö¶È½ê¤ÎµëÍ¿¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¸©¿¦°÷¤ÏÌ±´ÖÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·îµë¤¬1Ëü1005±ß¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë·î¿ô¤¬0¡¦04¥«·îÊ¬²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·îµë¤Î°ú¤­¾å¤²Éý¤¬3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¡£¿Íºà³ÎÊÝ¤Î´Ñ