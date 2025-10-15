ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤¬À®Î©¤·¡¢¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¤Êµ¤¤¬¡Ä¡×ÌîÅÞ3ÅÞ¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø14ÆüÌë¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤Î¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é¤Ï