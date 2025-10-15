¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£10Æü¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤â½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤