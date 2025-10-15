¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅì¤ÈÀµÌÚ¤â1·³¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¶¯¿¶¡£¼þÅì¤Ï9·î18Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Î»àµå¤ÇÇØÉôÄË¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤¬¡ÖÂÎ¤Ï¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ï½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¿µ½Å¤À¤¬¡¢É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£ÀµÌÚ¤Ï4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Çº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢¼ê½Ñ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÀ©¸ÂÉÕ¤­¤Ê¤¬¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢ÂåÂÇÍ×°÷¤¬Ç»¸ü¡£¡Ö2·³¤ÇDH¤äÂåÂÇ¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤È¡¢°ìÂÇ¤Ë¤«¤±¤ë¡£