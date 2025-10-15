ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î110¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£1°Ì¸õÊä¤Ë¤ÏÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤ä·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤é¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÀçÂæÂç¤Î³°Ìî¼ê¡¦Ê¿Àî¤ò¾å°Ì¸õÊä¤È¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÞ¼Î´¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÁ´¤¯ÏÃ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£