Æþ¼ÒÁ°¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆþ¼Ò¸å¤Î¼ÂÂÖ¤¬Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À­¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï»Ø¼¨¤·¤¿»öÌ³ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇÉ¸¯¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Å»ö¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê