ÅÐ»³²È¤ÎÌî¸ý·ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢ÆÍÁ³¡¢¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤¬²æ¤¬²È¤ËË¬Ìä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¿»ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¼«Âð¤Î¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤´ÃúÇ«¤Ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÉÔ³Ð¤Ë¤â¿²´¬¤­»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿²ÊÊÇúÈ¯¾õÂÖ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÃúÇ«¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¼£°Â¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¡ª¡ª¡ª