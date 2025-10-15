À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷Ë¡Í×¤Î¤¿¤á¡¢¹âÃÎ¸©¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÆüµ¢¤ê¤Ç¹âÃÎ¤Ø!º£Æü¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¤Î½½»°²ó´÷¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë±üÍÍÄª¤µ¤ó¤Î»°½½»°²ó´÷¤ÎË¡Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤â¤ªÊè»²¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹âÃÎ¤Ç¤¹¡£Î®ÀÐ!À²¤ìÃË¤Î¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸!½ë¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿