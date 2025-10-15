¸µAKB48ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤·¤´¤È¡£¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿§¡¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡ÄÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤òËþµÊ¤¹¤ëÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¼ê½ÑÃå¤ä¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´é¤Î±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â¿ôÅÀÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄÌî¤Ï¡ÖºÇ¶á±×¡¹°¦¤ª¤·¤¤Ì¼¤ÎÀ®Ä¹