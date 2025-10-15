ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯µ¤Ì£¤Î¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ê¬11ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¹þ¤à¡ªºÇ