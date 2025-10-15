¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê25¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½µ´©»ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö½©¤ÎÆÃÂç¹çÊ»¹æÈ¯ÇäÃæº£²ó¤â¹¥É¾¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡×¤È²«¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ½»æ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤è±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¨¤Á¤¨¤Á¤Ê¼ê¤Ö¤é¥«¥Ã¥È¡Ù¤ÏFLASH»ïÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤Í¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2nd DVD¡Ø¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÙÈ¯Çä¤Þ¤ÇÌó1¥ö·î¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢11·î16Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É