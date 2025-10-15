µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£±£·»î¹ç¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡öÄ¹Ìî¤Î¤¹¤´¤µ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¿ô¤¢¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤·¤Î¤°¤Û¤ÉÌ¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°»ö·ï¡É¤À¡£¤±¤¬¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¡£ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ£±·³¤«¤é¤ª¸Æ¤Ó