º£Æü15Æü¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÆÞ¤ê¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢¶å½£ÆîÉô¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ï¤µ¤ï¤ä¤ï¤«¤Ê½©À²¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶å½£¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤â¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½©±«Á°ÀþÄäÂÚ´ØÅì¡Á»Í¹ñ¡¦¶å½£ËÌÉô¤Ï¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤Ëº£Æü15Æü¤Ï¡¢½©±«Á°Àþ¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦