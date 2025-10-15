µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¶¦Æ®¤·¤¿¹â¶¶Í³¿­»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤¬°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Ø¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡½¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â²¿¤À¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ìî¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¹âÂ´¤ÇºäËÜ¤¬Æþ¤ê¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÄ¹Ìî¤â²Ã¤ï¤ê¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤¬µð¿Í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£±£¶Ç¯¡£ÀèÆü¡¢ËÜ¿Í¤«¤é°úÂà¤Î