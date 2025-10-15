¥ª¡¼¥¯¥¹7Ãå¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤Ï14Æü¡¢ºäÏ©¤Ç·Ú¤¯´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¼êÄÍµ×»Õ¤Ï¡Ö1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï¤·¤Þ¤¤¤Î¿­¤Ó¾å¡¹¡£º£²ó¤Ï¤¤¤¤¡Ê¾õÂÖ¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£Á°¾¥Àï¤È¤·¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»ç±ñS¤Ïº¸Á°µÓ¤ÎºÃÀÐ¤Ç½ÐÁö²óÈò¡£¥×¥é¥ó¤ÏÊø¤ì¤¿¤¬¡Ö»È¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ëÇÏ¡£»È¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤ËÂª¤¨¤¿¡£