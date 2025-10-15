Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥¸¥å¥ó¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Ï6·î°ÂÅÄµ­Ç°11Ãå°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¡£Âç¹¾½õ¼ê¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤òÌá¤¹¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥°¥Ã¤È¾å¸þ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç½ÐÁö¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Î¤Á¤ËG1¤ò2¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓÇÏ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÉé¤«¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤­¤ì¤Ð¡£ÎÉÇÏ¾ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£