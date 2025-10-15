¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬Ãæ¤Ç¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡ÊG1¡¢18Æü¡¢¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ5¡áÅÄÃæ¹î¡Ë¤¬14Æü¡¢¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÉÍÃæ¤òÇØ¤ËÊ»¤»ÇÏ¤ÇÁ°È¾2F¤Ï1F14¡Á15ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ê¡¢¥é¥¹¥È3F¤Ï¶¯¤á¤ËÄÉ¤Ã¤ÆÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£ÉÍÃæ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á°Áö¡ÊÃ°ÄºS2Ãå¡Ë¤«¤é¡¢2¤Ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥