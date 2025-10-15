ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯¤Û¤Î¤«¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Êì¤Î»à¸å¡¢Ìµ¿¦¤ÎËå¤Þ¤Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤È´è¸Ç¤ÊÉã¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¡£²ÈÂ²¤È¤Î»àÊÌ¸å¤Ëµ¯¤­¤ë¡¢°ì²È¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£¡ØÊì¿Æ¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿Ëå¡Ù¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Êì¤Î»à¤«¤é1¤«·îÈ¾¸å¡¢Éã¤«¤é¡Ö¤Þ¤Ê¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â100Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ê¤Î200Ëü±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤ÈÈà»á¤Î¸µ¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤Û¤Î¤«¤ÎÄÉµÚ¤Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ÏµÕ¾å¤·¤Æ¡Ä¡£ ¾Ã¤¨¤¿¤ª¶â