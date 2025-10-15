¡ÈÅì¥­¥é¡¼¡Éºå¿À¡¦Âç»³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬Àè¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£15Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÁê¼ê¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨¡¦400¡Ê5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤È¹¥ÁêÀ­¡£ÌÜ²¼CSÄÌ»»21°ÂÂÇ¤Ç¡¢µåÃÄÀ¸¤¨È´¤­¤ÎCSÄÌ»»ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤â¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ÊÃ»´ü·èÀï¤Ï¡ËÀï¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£