Ã»´ü·èÀï¤Ç¤â¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼0¡×·ÑÂ³¤À¡£ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥íÌîµåµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â²áµî8»î¹ç5²ó2/3¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀ¤Çµ¢¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢²¿¤È¤«´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£´äºê¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£