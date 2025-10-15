¤«¤Ä¤ÆÅçÆâ¤Ë200°Ê¾å¤ÎÇ½ÉñÂæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡£ÃÏ°è¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Ç½¤Î°¦¹¥²È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ©¤ò¿á¤­ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º´ÅÏ»Ô¿·ÊæÃÏ¶è¤ÎÉð°æ·§Ìî¿À¼Ò¤Ë¤¢¤ëÇ½ÉñÂæ¡£¸©¤ÎÍ­·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¤Î²áÁÂ¡¦¹âÎð²½¤ÇÉñÂæ¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢À¸Á°¡¢·úÊª¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¸Â³¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Î¤¬Ç½¤Î°¦¹¥²È¡¦´ÖÅç¶ñÂå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ÖÅç