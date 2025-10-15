22Ç¯¤Î¡ÖÂè9²óÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÇò»³Çµ°¦¡Ê13¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä»£±Æ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£10ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Çò»³¡£±Ç²è2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÃÂ®¡Ý¡×¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÅöÆü¤ËÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢