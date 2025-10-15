¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤Î¥É¥ê¡¼¥àDay2¤À¡£½éÀï¤Î½®Â­¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤°æ¸ý¤À¤¬2ÆüÌÜ¤Ï1²ó¾è¤ê¡£À°È÷¡¢Ä´À°¤ËÈñ¤ä¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£Äì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£2¥³¡¼¥¹¤Çº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ë°ëÉô¡¢Á´Â®¥¿¡¼¥ó¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯º´Æ£¤Ï¾®º¹¡£¶¦¤Ë²ó¤êÂ­¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡£¿­¤Ó²Ã¸º¤ÎÄ¹ÅÄ¤Ï¥«¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£¡ã1¡ä°æ¸ý²ÂÅµ½éÆü¤ÏÁ´Á³ÂÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¿­¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¤È»×¤¦