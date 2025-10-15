¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤¬¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«4½µÌÜ¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ®µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£ ¢£¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«4½µÌÜ¤ÇÂçÂæÆÍÇË 10·î15Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê10·î20ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2805.5Ëü²ó¤òµ­Ï¿¤·¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1619.9Ëü²ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¾ì4½µÌÜ