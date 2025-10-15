¼ã¼ê¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ26Ç¯²Æ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖU¡½21¥ê¡¼¥°¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¡¢J2ÂçµÜ¤Î»²Àï¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÂçµÜ¤¬»²Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢´û¤Ë±ºÏÂ¡¢FCÅìµþ¤Ê¤É11¥¯¥é¥Ö¤¬»²²ÃÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤È¤ÎÄ´À°¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÏÅìÀ¾2¥ê¡¼¥°À©¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£