¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬Æ±Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²­¤Î¸ø³¤¤Ç¡ÖËãÌô±¿ÈÂÁ¥¡×¤ò¹¶·â¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖËãÌô¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£