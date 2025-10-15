ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Çµ­Ï¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×MVÆ±ÆüÉÕ¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2,805.5Ëü²ó¡Ê28,054,677²ó¡Ë¤òµ­Ï¿¡£4½µÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯1,619.9Ëü²ó¡Ê116,199,469²ó¡Ë¡£¤Ê¤ªÅÐ¾ì4½µÌÜ¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î5½µÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤È