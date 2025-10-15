¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Life of a Showgirl¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Á°½µ10·î13ÆüÉÕ¤Î2°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¥ë¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ÖThe Fate of Ophelia¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î12ºîÌÜ