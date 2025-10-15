BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤¬¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é½µDL¿ô2.7ËüDL¡Ê26,542DL¡Ë¤òµ­Ï¿¡£½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡¢¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×Dance Practice±ÇÁüBE:FIRST¤Ï¡¢º£Ç¯7·î21ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡Ö¶õ¡×¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯ÅÙ6ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¼«¿È21ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡£ÎòÂå1°Ì¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëÄÌ»»1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×µ­Ï¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£