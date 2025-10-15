稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が出演するサントリー「＃素晴らしい過去になろう」新シリーズのウェブ動画3本が、15日から順次公開される。2030年までにすべてのペットボトルの100％サステナブル化の実現に向けた活動の一環。21年から展開しているコミュニケーション「素晴らしい過去になろう」の新シリーズとなる今回は、3人がルートセールスのユニホーム姿で自動販売機横のリサイクルボックスの回収作業中に、悩み事や不満を抱えた