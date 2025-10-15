¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï14Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÏ¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ËÊª»ñ¤òÈÂÆþ¤Ç¤­¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿ô¤ò15Æü°Ê¹ß¡¢Åö½éÊý¿Ë¤«¤éÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£