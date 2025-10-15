¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£9·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë°Ê¹ß¡¢¸ÛÍÑ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£