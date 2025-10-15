¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡ËÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï0¡½0¤Î4²ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ï1»àËþÎÝ¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Ãæ·ø±ü¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÃæ·ø¼ê¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤­¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤ËÅö¤¿¤êºÆ¤Ó¥°¥é¥Ö¤Ø¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÊáµå¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á»°ÎÝ¤ËÌá¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£Ãæ·ø¡½Í·