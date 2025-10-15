5Ç¯Á°¤«¤é´Ú¹ñ·Ï¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¸øÆ»¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¯½÷Áü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ÔÀ¯ºÛÈ½½ê¤¬Â¸Â³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥ß¥Ã¥Æ¶è¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¤«¤é´Ú¹ñ·Ï¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¾¯½÷Áü¡×¤ò¸øÆ»¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥Æ¶è¤Ïº£·î7Æü¤Þ¤Ç¤ËÁü¤òÅ±µî¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎÂ¦¤ÏÌ¿Îá¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ÔÀ¯ºÛÈ½½ê¤Ë²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¹Ô