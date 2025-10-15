½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍ­µª¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿TM Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¦Æý¤ÎÎÏ¡×¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆâÅÄ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡È²¿¤Ç¤âÁ°¸þ¤­¶ºÀµ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ