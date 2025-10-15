¡Ú¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡Û¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë·³´´Éô¤Ï14Æü¡¢Ì±À¯¤Ø¤Î¡ÖºÇÂç2Ç¯¤Î°Ü¹Ô´ü´Ö¤òÀß¤±¡¢¿··ûË¡À©Äê¤äÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£